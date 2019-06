Novartis ernennt neue Chefin von Pharma Schweiz

Sie stösst von der Nestlé-Hautsparte Galderma zu Novartis, wo sie als General Manager für die Geschäfte in der Schweiz verantwortlich war. Davor hatte sie Positionen bei Saatchi & Saatchi Healthcare Advertising in den USA und bei Merz Pharmaceuticals in Deutschland und Grossbritannien inne.

Novartis Pharma Schweiz ist für die Vermarktung von über 100 verschreibungspflichtigen Medikamente des Novartis-Konzerns in der Schweiz zuständig.