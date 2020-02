SBB reduzieren Kontrollen

SBB-Sprecher Martin Meier sagt, zurzeit fehlten schweizweit etwa 60 Kundenbegleiter. Das fehlende Personal werde mit Massnahmen wie Überzeit kompensiert. Der Personalbestand bei den Kundenbegleitern werde laufend erhöht, allein dieses Jahr bilde die SBB 350 neue Mitarbeiter in diesem Bereich aus. «Im Verlauf des Jahres sollte sich der Personalbestand wieder im geplanten und benötigten Rahmen bewegen», so Meier.

Kritik an der Personalpolitik

Es seien viele Massnahmen zur Verbesserung der Situation eingeleitet worden. «Sie zeigen ihre Wirkung aber nicht von heute auf morgen. Umso wichtiger ist es, die Personalbestände insbesondere in der Kundenbegleitung rasch zu erhöhen.»

Jürg Hurni von der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV sagt, der Unterbestand sei in den letzten Jahren entstanden. «Die SBB haben es versäumt, genügend Personal einzustellen.» Die Durststrecke für das Personal werde noch mindestens dieses Jahr andauern, vielleicht auch noch länger. «Das heisst auch, dass Kundenbegleiter aufgefordert werden, an freien Tagen zu arbeiten.» Zudem seien sie nun häufiger allein in Zügen unterwegs.

Profitieren die Schwarzfahrer?

Davon könnten Schwarzfahrer profitieren. «Wenn die aktuelle Situation mit dem Unterbestand und der tieferen Präsenz länger andauert, müssen wir mit negativen Auswirkungen auf die Schwarzfahrerquote rechnen», sagt Hurni. Je häufiger kontrolliert wird, desto weniger Passagiere sind ohne Billett unterwegs und umgekehrt.

Karin Blättler, Präsidentin von Pro Bahn, sieht es ähnlich. «Die tiefere Präsenz hat nicht nur Einfluss auf die Schwarzfahrerquote, sondern auch auf die Sicherheit der Passagiere und insbesondere auf die Kunden», sagt sie. Schliesslich fehle jemand, den man ansprechen könne.

Konzept soll offenbar nie zur Anwendung gekommen sein

Die SBB hingegen wiegeln ab. Billettkontrollen fänden nach wie vor statt, sagt Sprecher Meier. Teilweise seien die Kundenbegleiter auf schwach frequentierten Strecken nun aber allein unterwegs. Ob die tiefere Präsenz Einfluss auf die Zahl der Schwarzfahrer hat, sagt die SBB nicht. «Wir kommunizieren keine Details zu Billettkontrollen», so Meier.