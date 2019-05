So knapp entging die Schweiz einem Blackout

Am Montag um 8 Uhr wurde es knapp. Die Schweiz war plötzlich mit deutlich erhöhten Stromflüssen an ihrer Nordgrenze konfrontiert. Die Folge: Das Netz drohte zu überlasten. Die Schweizer Netzgesellschaft Swissgrid rief Alarmstufe Rot aus – die letzte Stufe, bevor es zum sogenannten Lastabwurf, also zum Blackout, kommt.