So überwacht Zalando seine Mitarbeiter

Zalando erklärt, es gebe ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an Leistungskontrolle. Zonar werde nur im gesetzlich erlaubten Umfang genutzt. Die zitierten Arbeitnehmer seien nicht repräsentativ. Eine interne Umfrage zeige, dass 67 Prozent der Mitarbeiter Zalando als guten Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Nur 13 Prozent erwägten einen Firmenwechsel. «Zonar ist kein Instrument der Kontrolle», behauptet Personalchefin Arndt.

Man findet auch Beschäftigte, die das System im Prinzip gutheissen. «Ich bekomme Feedback für meine Arbeit. Je besser es ist, desto besser ist meine Beurteilung», erzählt einer am Telefon, nennen wir ihn Thomas Forster. «Das ist eine tolle Sache, wenn es die Firma gut lebt.» In der Realität sieht er aber gravierende Probleme: «Man beschützt seinen eigenen Bereich, statt zusammenzuarbeiten. Die Überwachung durch Zonar spielt dabei eine Rolle. Die Leute überlegen vor allem, wie wirke ich, statt an die Sache zu denken.»

Wie andere Beschäftigte führt Marianne Meier weitere Nachteile an: «Es soll alles anonym sein. Aber jeder redet darüber: Gib mir ein gutes Feedback, dann gebe ich dir auch eines. Wir bereden das mal beim Essen.» Sie sprach ein Manager an, der offiziell nicht wissen konnte, welches Feedback Meier abgegeben hatte. Chefs kungelten über ihr Wissen miteinander, um selbst gute Noten zu erhalten. Ein Weg, der normalen Mitarbeitern verwehrt bleibe.

Die Bewertungen entscheiden über das Gehalt, zusammen mit einem Gremium. Indem jeder Stärken und Schwächen beurteile, lasse sich das Bild zum Nachteil von Angestellten auslegen, so die Forscher: «Zonar ist so angelegt, dass es die vom Management gewünschten Ergebnisse produziert.» Beschäftigte werden in drei Leistungsgruppen eingeteilt – aktuell heissen die auf Deutsch herausragend, stark und verbesserungsfähig. Die Forscher behaupten, Zalando halte die oberste Gruppe systematisch klein, in manchen Abteilungen seien es nur zwei bis drei Prozent. «Also, die höchste Stufe kann man eigentlich nicht erreichen», sagt ein Mitarbeiter. Zonar kreiere eine Masse, deren Bezahlung stagniere, so Staab und Geschke. «Bei Zalando sind viele frustriert über die relativ niedrigen Löhne.» Zalando widerspricht, von einer Lohnbegrenzung durch Zonar könne überhaupt nicht die Rede sein.

Mitarbeiter schildern, wie Zalando das System teils durchsetze. «Ich war letztes Jahr Top Performer und hab auch Prämien bekommen», sagt einer in der Studie. Dann habe man ihn angesprochen. «‹Entweder du setzt deinen Kollegen jetzt herab und gibst ihm ein negatives Feedback, sodass wir ihn als Low Performer einstufen können. Oder du bist halt kein Top Performer mehr.› Es wurde nicht direkt so gesagt, aber die Worte waren ziemlich im Anschluss, nachdem ich gesagt habe: ‹Nee, ich möchte dieses Feedback nicht geben.› Das halte ich für Erpressung.»