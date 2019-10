Tesla überrascht mit Quartalsgewinn

Anleger reagierten trotzdem begeistert und liessen die Aktien nachbörslich um mehr als 15 Prozent steigen. Dabei gingen Teslas Erlöse stark zurück. Der Umsatz fiel trotz eines Rekords von 97'000 ausgelieferten Autos um acht Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar.

Expansion in China

Musk zeigte sich in einem Brief an die Aktionäre «höchst zuversichtlich», dass Tesla im Jahr 2019 mehr als 360'000 Fahrzeuge an die Kundschaft bringen werde. Das Jahresziel des Herstellers liegt bei 360'000 bis 400'000 Fahrzeugen.

Tesla gab zudem den Start der Produktion in seiner neuen Fabrik in China bekannt. In der sogenannten Gigafactory in Shanghai würden «auf Versuchsbasis» Fahrzeuge gebaut. Mit dem Werk will der Elektroautobauer seine Produktionskapazitäten deutlich erhöhen.