«Unternehmen haben das Risiko unterschätzt»

Über ein Dutzend Schweizer Unternehmen wurden in den letzten Tagen von Angreifern infiziert, Hunderte weitere sind gefährdet. Das Sicherheitsleck in der Fernzugriffssoftware des Herstellers Citrix, auf Twitter genüsslich mit #Shitrix betitelt, sorgt derzeit für Unsicherheit in der weltweiten Firmenlandschaft. Gross ist das Risiko bei ungenügenden Vorkehrungen, dass Drittpersonen Zugang zu Servern von Unternehmen erhalten. Hinzu kommt, dass diverse Anleitungen im Netz kursieren, die es auch Personen mit IT-Halbwissen ermöglichen, schädlichen Code auf Firmenservern auszuführen (zum Bericht).