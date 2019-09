Wie Banker ihre berufliche Fitness bewahren können

Seit dem Kampagnenstart am 5. September haben rund 2340 Personen die Selbstevaluation durchgeführt. «Die Zahl übertrifft unsere Erwartungen», sagt Franca Burkhardt, die das Projekt leitet. «Offenkundig haben viele Leute den Wunsch nach Orientierung.»

Was erste Auswertungen und Rückmeldungen aber auch ergeben haben: «Viele Leute haben mit ihrem Stolz zu kämpfen», wie es Burkhardt formuliert. Sie meint damit den Umstand, dass die persönlichen Bewertungen der Teilnehmenden oft zu positiv ausgefallen sind. Was für Mitarbeitende, die bei Banken in einer ausgeprägten Leistungskultur tätig sind, kaum überraschend sei. Fälschlicherweise wähnen sie sich beim Abarbeiten der Fragen in einer Prüfungssituation, in der es um ein möglichst gutes Abschneiden geht.

«Neues Kapitel in der Sozialpartnerschaft»

Burkhardt empfiehlt daher, den Fragebogen mindestens ein zweites Mal auszufüllen. «Beim ersten Durchgang fehlt es noch vielfach an der nötigen Selbstreflexion», erklärt die Projektleiterin. «Wenn man sich die Zeit nimmt, die Evaluation zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen, fallen die Ergebnisse meist realistischer und ehrlicher aus.»

Und was können die Bankmitarbeitenden mit ihrer Selbsteinschätzung anfangen? Das ist ganz ihnen überlassen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen und allenfalls geeignete Anschlussmassnahmen vereinbaren. Oder einen externen Laufbahnberater oder eine -beraterin beiziehen, mit ihm oder ihr das Ergebnis einordnen und das weitere Vorgehen besprechen (für Mitglieder des Kaufmännischen Verbands und des Bankpersonalverbands ist diese Dienstleistung kostenlos).

Nicht ohne Stolz lassen die Banken-Sozialpartner durchblicken, dass sie mit ihrem «skillaware»-Projekt «landesweite Pionierarbeit» geleistet hätten. Erstmals hätten Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam einen Prozess angestossen in der Absicht, die Beschäftigten in einer Schweizer Kernbranche arbeitsmarktfähig zu erhalten, sagt Arbeitgeber-Vertreter Stückelberger. «Wir haben damit ein neues Kapitel in unserer Sozialpartnerschaft aufgeschlagen.»