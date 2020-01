Verliert die Musterschülerin ZKB die Bestnote?

Diskussion über Staatsgarantie

Rating-Experte Christian Fischer von der unabhängigen Schweizer Agentur Independent Credit View führt eine mögliche Rückstufung auch darauf zurück, dass die Garantie nicht unwiderruflich ist und der Bank theoretisch entzogen werden könnte. Daher bewerte auch seine Agentur die ZKB nur mit der zweitbesten Noten AA+.

Andere Kantone wie Bern oder Genf haben das bereits vorgemacht und ihren Banken die Garantien entzogen. Die meisten anderen Kantone haften für die Institute – so wie Zürich. Doch auch das könnte sich ändern. «Ob die Staatsgarantie in Zukunft allenfalls eingegrenzt werden soll, ist eine Frage der politischen Beurteilung und damit Sache des Kantonsrates», erklärte der Sprecher der Finanzdirektion.

Eine Diskussion darüber ist jedoch in Gang – auch weil solche Garantien in der EU nach diversen Krisenfällen mittlerweile verpönt sind. Zudem ist fraglich, wie viel sie wert sind, wenn sie die finanziellen Möglichkeiten des Kantons übersteigen – wie das etwa bei der Krisenbank Hypo Alpe Adria in Österreich der Fall war.

Sollten die Moody’s-Experten der ZKB die Topnote tatsächlich entziehen, dürfte das nach Einschätzung von Christian Fischer keine grossen Auswirkungen haben. «Vielleicht gäbe es den einen oder anderen Investor, der die ZKB nicht mehr kaufen könnte, falls er nur AAA-Papiere kaufen darf. Dies dürften jedoch Einzelfälle und nicht die Regel sein», sagte Fischer.