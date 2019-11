Verpasste Chance auf Entlastung

Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler sagt darum, es sei in den sechs Jahren seit dem Bericht des Bundesrates «eigentlich gar nichts» geschehen. Der Grund: «Die Übung hat das Problem nicht an der Wurzel gelöst», so Bigler. Im Parlament sei oft nicht klar, wie viel Regulierung aus einem vorgeschlagenen Gesetz entstehe und was diese die Betroffenen kosten werde. Der Gewerbeverband fordert deshalb seit Jahren eine von der Bundesverwaltung unabhängige Stelle, welche die Regulierungskosten schätzt. «Erst wenn das Parlament vorgängig ein Preisschild für seine Beschlüsse bekommt, kann es sachlich beurteilen, wo unnötige Regulierung und damit Kosten für die Unternehmen vermieden werden können.» Beide Kammern haben die Einrichtung einer solchen Stelle beschlossen. «Der Bundesrat weigert sich allerdings, diese Beschlüsse umzusetzen», sagt Bigler.

Untätig bleiben will aber auch das Wirtschaftsdepartement nicht. Im Auftrag des Parlamentes arbeitet das Seco an einer Bremse, mit der bei Vorlagen mit hohen Regulierungskosten ein qualifiziertes Mehr in beiden Kammern des Parlamentes nötig wäre. Parallel laufen die Arbeiten an einem Gesetz zur Entlastung der administrativen Verpflichtungen der Unternehmen, welche das Parlament verlangte. Gemäss Seco soll es nächstes Jahr in die Vernehmlassung gehen. Und auch an einer Verbesserung der Regulierungsfolgenabschätzung arbeitet man im Seco – allerdings noch immer ohne die vom Parlament beschlossene unabhängige Stelle.

Regulierung mit Nutzen

«Es zeichnet sich ab, dass auch in der kommenden Legislatur neue Regulierungskosten hinzukommen», sagt Eric Scheidegger und erwähnt die Regulierung der Medizinprodukte, bei der wir EU-Recht nachvollziehen. Oder das CO 2 -Gesetz oder den indirekten Gegenentwurf zur Vaterschaftsurlaubs-Initiative. «Diese Massnahmen bringen aber auch einen Nutzen für die Unternehmen mit sich», sagt Scheidegger.

Wie hoch die Regulierungskosten heute genau sind, hat niemand ausgerechnet. Das Seco macht dazu keine Angaben, weil die Kosten nicht systematisch erhoben würden. «Der Handlungsbedarf ist klar ausgewiesen», findet Hans-Ulrich Bigler weiterhin.