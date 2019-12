Wachstum frisst Stromersparnis auf

Mit den verschärften Anforderungen für die Motoren, so schätzt die EU, lassen sich bis 2030 innerhalb ihrer Mitgliedsstaaten10 Terawattstunden elektrische Energie einsparen – zusätzlich zu den rund 100 Terawattstunden, die das Resultat der letzten Verschärfung aus dem Jahr 2009 sind. Und in der Schweiz? Auch hier werden Motoren effizienter, aber auch die gesamten Antriebssysteme, also Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren.

Rita Werle beziffert das Einsparpotenzial, das sich mit wirtschaftlichen Massnahmen realisieren lässt, im Durchschnitt auf 20 bis 30 Prozent. Das BFE rechnet gleichwohl damit, dass wegen der von der EU angestossenen Verschärfung der Stromverbrauch der Industriemotoren nur um 2 Prozent sinken wird, also um 0,5 Terawattstunden.

Immer mehr Motoren verkauft

Dass die Einsparung nicht grösser ist, liegt am Wirtschaftswachstum: Der Bedarf an industriellen Antriebssystemen steigt. «Wir beobachten jährlich fast 3 Prozent mehr verkaufte Motoren», sagt Energiefachmann Conrad U. Brunner. Mittlerweile sind das 180000 Stück pro Jahr, also 9 Prozent des Bestandes. Das Phänomen ist bekannt: Wachstum frisst Effizienzgewinne teilweise oderganz weg. Man kann es aber auch anders sehen: Effizienzgewinne verhindern, dass der Stromverbrauch in einer wachsenden Wirtschaft steigt.

«Wir können der Wirtschaft helfen, noch effizienter zu werden.»Richard Phillips, BFE-Experte

So ist es auch in diesem Fall: Weil neue Motoren weniger Strom als alte Modelle benötigen, hat der Gesamtverbrauch der Industrie in den letzten zehn Jahren sogar leicht abgenommen.Der Bund versucht, mit Ausbildungs- und Förderprogrammen jene Einsparungen zu verstärken, die aus der Erneuerung des Bestandes an alten Antriebssystemen resultieren. «Wir können der Wirtschaft helfen, noch effizienter zu werden», sagt BFE-Experte Richard Phillips. Dadurch entkopple sich der Stromverbrauch immer mehr vom Wirtschaftswachstum.