Was Boeings Produktionsstopp bedeutet

Entlassungen nur auf der Chefebene erwartet

Deswegen zieht Boeing nun die Reissleine. Die Fertigung der Unglücksmaschine wird per sofort bis mindestens Ende Januar eingestellt. Entlassungen und Kurzarbeit hofft das Unternehmen vermeiden zu können; indem die 12'000 Arbeiter im Fertigungswerk in Renton (Washington) vorübergehend für andere Aufgaben eingesetzt werden.

Die Mitarbeiter im Fertigungswerk in Renton (Washington) laufen am 16. Dezember 2019 an einer Boeing 737 Max vorbei. Foto: Lindsey Wasson (Reuters)

Dagegen dürften die Tage von Konzernchef Dennis Muilenberg gezählt sein. Der 55-jährige Manager, der seine ganze Karriere bei Boeing absolviert hat, verlor im Oktober bereits seinen Posten als Chef des Verwaltungsrates. Sein Nachfolger sprach ihm zunächst zwar das Vertrauen aus, zögerte kürzlich jedoch auf die Frage, ob Muilenberg noch haltbar sei. «Warum spekulieren? Der Verwaltungsrat bespricht die Führung in jeder Sitzung und beurteilt, wie gut sie arbeitet.»

Die härtere von zwei Optionen

Den Entscheid, die Produktion einzustellen, fällte der Verwaltungsrat an einer Krisensitzung vom vergangenen Wochenende und wählte die härtere von zwei Optionen. Erwogen wurde, die Fertigung von monatlich rund 40 Maschinen weiter zu drosseln und einen kostspieligen Unterbruch der Zulieferkette mit über 900 Unternehmen zu verhindern. Dies hätte indessen wenig am finanziellen Ausbluten geändert. Boeing bezahlt die Zulieferer noch immer so, als ob die ursprüngliche Kapazität von mehr als 50 Maschinen rasch wieder aufgenommen werden könnte.

Jede dieser Maschinen muss pro Woche mindestens zweimal inspiziert werden, um sie startklar zu halten: Parkierte Boeing 737 MAX an einem Flughafen in Washington. Foto: The Asahi Shimbun (Getty Images)

Inzwischen haben jedoch Airlines rund 400 Maschinen aus dem Verkehr gezogen, und Boeing produzierte seit dem Frühjahr zusätzlich 400 Maschinen auf Halde. Sie müssen auf mehreren Flughäfen vorwiegend im Südwesten und selbst auf Parkplätzen von Boeing notfallmässig untergestellt werden. Jede dieser Maschinen muss pro Woche mindestens zweimal inspiziert werden, um sie startklar zu halten. Das alles kostet Boeing jedes Quartal 4,4 Milliarden Dollar. Mit der Stilllegung der Fertigung soll der laufende Verlust um die Hälfte reduziert werden.