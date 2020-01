Trump-Rede in Davos: Eigenlob, Superlativen – und wenig Applaus

«Wir haben noch gar nicht angefangen»

Rund eine halbe Stunde geht das immer weiter so. «Ich sehe so viel Potenzial, wir haben noch gar nicht angefangen», sagt Trump. Er zeigt ins Publikum auf die anwesenden Konzernchefs. «Viele von Ihnen, die ich kenne, kommen mit Ihren Firmen zurück in die USA.» Kapital fliesse in arme Stadtviertel, die «seit 100 Jahren nichts gesehen hätten», und das geschehe, weil seine Regierung eine 0-Prozent-Sondersteuer für diese Regionen eingeführt habe.

Überhaupt habe die Vorgängerregierung nur «Trümmer» hinterlassen. Um den Firmen zuliebe Bürokratie abzubauen, wollte die Trump-Regierung für jede neue Regel zwei abschaffen. Trump sagt stolz, sie hätten geschafft, acht alte Regeln für jede neue abzuschaffen. «Und das kann noch mehr werden.»

Kurzum, so sein Fazit: «Es gibt für die Unternehmen keinen besseren Platz auf der Welt als die USA.» Auch andere Länder sollten ihr eigenes Volk als erste Priorität sehen, empfiehlt er anderen Politikern.

Göttliche Schönheit der Natur

Zur Klimakrise – eins der meistdiskutierten Themen hier in Davos – bleibt Trump vage. Die göttliche Schönheit der Natur liegen ihm natürlich am Herzen, aber die USA stünden schon gut da: «Wir haben mit das sauberste Wasser und die sauberste Luft, so sauber wie seit 40 Jahren nicht», sagte er. Und als er hinzufügt, die USA würden sich einer neuen Initiative des Davoser Weltschaftsforums anschliessen, weltweit eine Billionen Bäume zu pflanzen, gibt es den einzigen Zwischenapplaus der Rede.

Neben der Vorgängerregierung der USA kritisiert er kurz auch die Europäer: Die Euro-Zone profitiere von Negativzinsen, das sei nicht fair. Immerhin hat ihm jemand am Ende noch etwas Versöhnliches in die Rede geschrieben, auch wenn der Part überraschend das Thema wechselte: Die Renaissance-Kirchen in Europa seien wirklich inspirierende Gebäude. Sagt der Immobilienkenner Trump.

Nach der Rede von Reportern gefragt, wie er die Wirkung seiner Rede einschätze, antwortet Trump: «Ich denke, das kam sehr gut an.» Vertreter von 200 der grössten Firmen plus zahlreiche Regierungschefs seien im Saal gewesen. «Viele von denen werden gross in den USA investieren – uns geht es sehr gut.»