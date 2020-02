Wenn beim Testament die Unterschrift fehlt Eigenhändige Testamente müssen klare gesetzliche Formvorschriften erfüllen. Schon ein einzelner Mangel kann unliebsame Folgen haben. Andrea Fischer

Jahrzehntelang waren Klara B. und Ferdinand K. (Namen geändert) ein Paar. Sie lebten unverheiratet in einem Einfamilienhaus, das sie gemeinsam erworben hatten. Beide hatten keine Kinder, und so waren sie sich denn auch einig, dass der überlebende Partner nach dem Tod des anderen das Haus bekommen sollte, um darin bleiben zu können. Sie wollten dies auch testamentarisch so festlegen, erinnern sich Angehörige und ­Freunde. Als Klara B. zunehmend unter Demenz litt und schliesslich ins Pflegeheim musste, kümmerte sich ihr Partner fürsorglich um sie. Vor rund zwei Monaten ist Klara B. verstorben.