Börsen-Desaster schafft auch für Schweizer Banken Probleme

Wework kaufte für Neumann einen 60 Millionen Dollar teuren Gulfstream-Privatjet. Ein Chauffeur kutschierte ihn in einer Maybach-Limousine herum. Neben seinem Büro in Manhattan liess Neumann ein Thermalbad mit einer Eiswanne einbauen. Wie in einem Pyramidenspiel schien der vierfache Aktien-Milliardär seine Schäfchen ins Trockene bringen zu wollen. Dass er dies auch auf Kredit tat, könnte ihn jetzt in finanzielle Nöte stürzen. UBS und CS wollten auf Anfrage zu Neumanns Kredit keine Auskunft geben. Die UBS teilt jedoch mit, die Schilderung im «Business ­Insider» sei «akkurat».

Die skandalöse Governance von Wework hat Vorbilder im Silicon Valley. Immer länger wird dort die Reihe der vollmundigen Verkaufsgenies, die ihre Start-ups in verwegenem Tempo vorantreiben, bis sie schliesslich geschasst werden müssen. Zu ihnen gehören etwa Travis Kalanick vom Internet-Taxiriesen Uber oder Kevin Burns vom Vaping-Pionier Juul. Schuld an den Exzessen sei das Übermass an neuem Geld auf der Suche nach zukunftsträchtigen Investitionen, glaubt der Experte Adam Epstein. «Die Firmen-­Governance verschlechtert sich im Gleichschritt mit der Zunahme des Kapitals von Leuten, die nicht zu den traditionellen Geldquellen gehören», sagte Epstein im «Wall Street Journal». Diese Investoren «müssen aufs Maul sitzen, um an die Deals heranzukommen».

Keine Lust auf Börsengänge

Gefährlich wird es, wenn eine charismatische Person an der Spitze die «Story» der Firma erzählt. Verliert diese Person Vertrauen, «wird die Senkrechtstarterstory schnell zu einer Zusammenbruchsstory», sagte Aswath Damodaran von der New York University dem «Journal».

Das Wework-Debakel sowie die herben Kursverluste der beiden seit diesem Jahr börsenkotierten Taxibetreiber Uber und Lyft haben Anlegern vorerst die Lust an neuen Börsengängen genommen. Die IPO-Aktivität an der Wall Street ist praktisch zum Erliegen gekommen. Nach einem Rekord von 2018 lösten dieses Jahr die Börsengänge von bisher 158 Firmen 53,1 Milliarden Dollar – weni­ger als 1999, 2000 und 2014. Inhabern betroffener Geschäftsliegenschaften bereitet der Abstieg von Wework grosse Sorgen. In Manhattan, wo das Unternehmen mit 650 000 Quadratmetern der grösste Büromieter ist, will kaum ein Liegenschaftsbesitzer mehr Verträge mit der tief ge­fallenen Firma ­abschliessen.

Dem Unternehmen könnte es am Ende das Genick brechen, dass es sich an einem 850 Millionen Dollar teuren Kauf des ehemaligen Warenhauses Lord & Taylor an der Fifth Avenue beteiligt hat. Jetzt muss es als Allein­mieter überhöhte Zinse für 61 000 Quadratmeter aufbringen.

Ohne sehr viel frisches Geld wird dies dem Unternehmen kaum gelingen. Die Ratingagentur Fitch hatte dessen Kreditwürdigkeit unlängst nach unten korrigiert: Die Liquidität sei «prekär». Am letzten Freitag schrieb die «Financial Times» unter Berufung auf Insider, dass die bei Wework engagierten Banker unter der Führung von JP Morgan ein neues Kreditpaket zu schnüren versuchten, um mehr Zeit für die Restrukturierung zu gewinnen. Das Rettungspaket soll diese Woche stehen.