«Wir wissen, wo wir abbauen können» 

Es geht also weg vom Produkteverkauf hin zur Beratung?

Das ist ein Trend in der Finanzbranche. Auch für uns werden Beratungsmandate wichtiger. Wir wollen nicht über eine reine Transaktionsgebühr bezahlt werden. Die Transparenz in der Finanzbranche wird grösser, das führt auch dazu, dass die Kunden sehr genau wissen, was sie kaufen. Unser Ansatz geht über die Beratung beim Kauf von Finanzprodukten hinaus, wir beraten Kunden bei der umfassenden Vermögensplanung. Dafür sind sie auch bereit, zu bezahlen.

«Die Ziele haben einen anderen Fokus als früher. Wir schauen auf das Ergebnis und nicht mehr auf die Inputfaktoren.»Philipp Reichenbacher

Das verlangt einen kulturellen Wandel, wenn Kundenberater nicht einfach neue Gelder anziehen sollen. Wie soll das mit dem bestehenden Personal gehen?

Der neue Ansatz fördert das unternehmerische Denken. Wenn sie dem Team einfach eine Messgrösse vorgeben, dann wird das Geschäft so optimiert, dass sie diese erreichen. Nun erhalten die Mitarbeiter mehr Verantwortung. Das wird auch neue Leute anziehen, die grössere Freiheiten suchen.

Sind Ihre neuen Ziele im Vergleich zu denjenigen Ihrer Vorgänger nicht zu bescheiden?

Wir wollen den Gewinn jährlich um 10 Prozent steigern, und das Kosten-Ertrags-Verhältnis soll deutlich sinken. Das ist sehr ambitioniert. Die Ziele haben aber einen anderen Fokus als früher. Wir schauen auf das Ergebnis und nicht mehr auf die Inputfaktoren.

Die Finma verlangte, dass die Bank die Kunden besser dokumentiert, um so Geldwäschereirisiken entgegenzuwirken. Das Projekt ist nun abgeschlossen. Hilft das dem Geschäft?

Wir kennen unsere Kunden nun besser. Das hilft sicher. Doch ist das nur ein Schritt. Wir werden weiter investieren, um die Daten besser zu verstehen. So lassen sich die Kunden besser bedienen.

Sie planen eine virtuelle Plattform für Bär-Kunden. Wird das eine Art Facebook für Reiche?

Bei unseren Kunden geht es oft um Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann. Dazu gehört auch das Knüpfen von besonderen Kontakten. Heute bringen wir unsere Kunden an exklusiven Anlässen zusammen. Das lässt sich über elektronische Kanäle ergänzen. Wir sehen auch, dass die Kunden sich untereinander finden und Geschäfte abwickeln. Davon können wir dann profitieren.