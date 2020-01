Archäologen machen historischen Fund am Tempelberg

Die Ausgrabungen auf dem Areal im City of David National Park sind umstritten; Palästinenser betrachten dies als einen weiteren Versuch Israels, die Kontrolle über das Gebiet zu festigen – das Gebiet erstreckt sich von der Festungsmauer in der Altstadt bis in ein palästinensisches Viertel im israelisch besetzten Ostjerusalem, weshalb die Ausgrabungen unter Aufsicht der israelischen Antikenbehörde stattgefunden haben. Israelische Nationalisten streben in diesem Viertel eine stärkere jüdische Präsenz an.