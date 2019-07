Der eigene Stamm ist nicht das Wichtigste

In einer in diesem Jahr veröffentlichten Studie behaupteten Anthropologen der Universität Oxford, es gebe sieben universelle moralische Regeln, die in allen Kulturen gleich seien. Die Forscher untersuchten die ethischen Schriften von sechzig verschiedenen Gesellschaften und stiessen dabei immer wieder auf dieselben Grundsätze: Hilf deiner Familie, hilf deiner Gruppe, erwidere Gefälligkeiten, sei mutig, füge dich den Oberen, teile Ressourcen gerecht auf und respektiere das Eigentum anderer. Auf den ersten Blick sieht das nach einer vernünftigen Moral aus. Angesichts der Probleme, die unsere heutige Gesellschaft zu bewältigen hat, ist es aber vielleicht an der Zeit, diese Regeln zu überdenken – schliesslich müssen sie aus einer Zeit stammen, als unsere Primaten-Vorfahren vor etwa fünfzig Millionen Jahren in Gruppen und eigenständigen kleinen Stämmen zu leben begannen.