Der Mann, der die Welt rettete

Sein Held ist ein kleiner Mann. «Aber er hat Grösseres vollbracht als Obama oder Putin,» sagt Karl Schumacher und zieht an seiner Zigarette. Der bullige Mann sitzt in seinem Büro vorm PC, auf dem Monitor klickt er ein privates Foto seines Idols an: «Dieser Mann hat Millionen Menschen gerettet», raunt der 68-jährige Grossvater von acht Enkeln, «wäre dieser Stanislaw Petrow nicht gewesen, wir wären überall gestorben – in Amerika, in Russland, in Europa. Ich auch.»