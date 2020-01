Die Toten aus dem Bootshaus

Wurde Gehirn zu Glas?

Auch die archäologischen Befunde spiegeln die Verzweiflung der Menschen und ihrer letzten Minuten wider. Man identifizierte in den Bootshäusern von Herculaneum die Kleinkinder und Jugendlichen ganz hinten am vermeintlich sichersten Ort, davor drückten sich die Mütter ganz eng an sie, und an der am wenigsten vor dem Asche-und-Stein-Regen geschützten Stelle fanden sich die männlichen Skelette. Archäologen zählten später die Toten, es waren 340 Menschen in den 12 Bootshäusern, das Verhältnis von Frauen und Kindern zu Männern lag bei zwei zu eins. Am Strand fanden sich deutlich mehr Männer.

Parallel zur «Antiquity»-Studie veröffentlichte ein Team um Pierpaolo Petrone von der Universität Neapel im «New England Journal of Medicine» einen spektakulären Einzelfall. Der forensische Anthropologe untersucht seit Jahren die menschlichen Überreste aus Pompeji und den anderen vom Vesuv zerstörten Städten. In einem Aufsatz schildern er und seine Kollegen das Schicksal des 25-jährigen Mannes auf dem Holzbett. Im Schädel des Toten war Petrone ein glänzender, schwarzer Brocken aufgefallen – vermutlich die Überreste menschlichen Gehirngewebes, wie die Forscher schreiben. Das Gehirn war zu Glas geworden. «Bis heute wurden noch nie verglaste Reste eines Gehirns gefunden», sagt Petrone.

Im Glas hatte Petrone Eiweisse entdeckt, die typischerweise im Gehirngewebe vorkommen, zudem Fettsäuren, die in menschlichem Haar enthalten sind. Der Tote könnte der Hausmeister des Collegium Augustalium gewesen und aus Pflichterfüllung nicht wie die anderen in Richtung Meer geflohen sein. Analysen des verkohlten Betts ergaben, dass die Temperaturen im Raum höher als 520 Grad Celsius gewesen sein müssen. Dieser Wert hätte wohl zur Verglasung des Gehirns ausgereicht.

Die beiden Ergebnisse scheinen sich hinsichtlich der Temperatur der pyroklastischen Ströme zu widersprechen, 240 Grad in den Bootshäusern versus 520 Grad weiter oben in der Stadt. Möglicherweise waren die Kontexte entscheidend für die lokale Temperatur, glaubt zumindest Thompson. «Unsere untersuchten Opfer fanden sich an einem von Steinmauern geschützten Ort, der Fall von Petrone stammt von einem exponierten Ort.» Zudem merkt der britische Forscher an, dass Petrones Studie zwar interessant sei, aber nur ein Einzelfall. «Wir haben eine Verglasung des Gehirns bislang noch bei keinem anderen experimentellen, archäologischen oder forensischen Einäscherungs- oder Verbrennungsvorgang gesehen», sagt Thompson.