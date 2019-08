Wie die Toskana erfunden wurde

Aber stimmt es wirklich, dass sich das Aussehen dieses Platzes in den vergangenen Jahrhunderten nur wenig veränderte? Und ist der Palio tatsächlich eine Veranstaltung, deren Geschichte auf das Mittelalter zurückgeht? Kaum. In welchem Masse hingegen nicht nur das Stadtbild Sienas, sondern auch der Palio – ebenso wie der Domplatz in Florenz, die Altstadt in San Gimignano oder die Umgebung der Piazza Grande in Arezzo – Ergebnisse einer fiktionalisierenden Kulturpolitik sind, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann und keineswegs abgeschlossen ist, wurde in den vergangenen Jahren Gegenstand der historischen Forschung.

Das Bestreben, die im Jahr 1861 gewonnene nationale Einheit in einen spezifisch italienischen Stil in der Architektur zu verwandeln, das Interesse der Faschisten, das italienische Volk zu seinen männlich-kriegerischen Ursprüngen zurückzuführen, und das Programm gegenwärtiger Landschafts- und Denkmalschützer, das Authentische in der Toskana zu bewahren, erweisen sich dabei als drei Etappen ein und desselben Gedankens: das Land, die bäuerliche Landschaft und die alten Städte in einen Zustand der fiktiven Reinheit überzuführen. Was daraus entsteht, nennt der Florentiner Architekturhistoriker Giulio Giovannoni in seinem vor zwei Jahren erschienenen Buch «Tuscany Beyond Tuscany» die «Musealisierung» der Toskana. Sie finde heute zum Zweck ihrer Verwandlung in eine Ware für den internationalen Tourismus statt.

In Siena wurde der Dom im späten 19. Jahrhundert systematisch in die Gotik zurückgebaut, was an der Fassade ebenso erkennbar ist wie an den Fenstern der Seitenschiffe oder des Chors. Der Palazzo Salimbeni, in dem die Hauptverwaltung der Banca Monte dei Paschi, der ältesten Bank der Welt, untergebracht ist, steht erst seit seiner Renovierung zwischen 1871 und 1879 in wahrhaft mittelalterlicher Strenge da. Giuseppe Partini, der für diese Massnahmen verantwortliche Architekt, sorgte ausserdem dafür, dass der bis dahin übliche Putz an den Häusern des historischen Zentrums abgeschlagen wurde, sodass sie seitdem in ziegelroter Rohheit prunken.

«Jagd auf den Barock»

Die Begeisterung für das Gotische und vermeintlich Ursprüngliche korrespondierte dabei mit einer Verachtung für alles Barocke, das als Stil der katholischen Kirche (die sich bis zuletzt der politischen Einheit Italiens widersetzt hatte) und eines verdorbenen Adels wahrgenommen wurde. «Caccia al barocco», «Jagd auf den Barock», nannte man die dazugehörige Praxis der mutwilligen Zerstörung.

Als die Faschisten 1922 die Macht übernahmen, kehrte der Enthusiasmus für das vermeintlich ursprüngliche Italien zurück, vor allem in Gestalt von Festen und Umzügen. Wettkämpfe wie den Palio hatte es im Mittelalter und in der Renaissance in grosser Zahl gegeben, in allen grossen und kleinen Städten. Die meisten von ihnen verschwanden im Dunkel der Geschichte, als sich das Interesse auf den Palio in Siena konzentrierte. Das Pferderennen wurde 1927 neu gestaltet, als konsequent mittelalterliches Ereignis, und ist erst seitdem in seinen Ursprüngen datierbar auf die Zeit zwischen den Jahren 1430 und 1480.

«Wer ein perfektes Mittelalter will, muss es selbst bauen»Valentin Groebner, Historiker

Der faschistischen Kulturpolitik, erklärt die amerikanische Architekturhistorikerin Medina Lasansky, unter anderem in «Hidden Histories» von 2018, habe der heutige Palio nicht nur seine Kostüme zu verdanken, sondern auch die Vermehrung der Wettbewerber auf 17 (von denen jeweils 10 reiten, die anderen sind beim nächsten Mal dran), sodass jede «contrada» ihr Pferd und ihren Reiter haben konnte. Erst in der neuen Form wurde der Palio zu einer Feier stolzer Bürger in städtischer Gemeinschaft. «Wer ein perfektes Mittelalter will, muss es selbst bauen», schreibt der Luzerner Historiker Valentin Groebner über solche Formen der Anverwandlung.

Das neue Mittelalter dehnt sich aus, von der Stadt auf das Land. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Musealisierung der Toskana sei, so Giulio Giovannoni, die Entvölkerung der bäuerlichen Regionen nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Ohne sie wäre die gleichsam rückwirkende Verwandlung der Region in eine ländliche Utopie aus Bruchsteinmauern, Spitzbögen und weinüberwachsenen Pergolen nicht möglich gewesen.

Touristen statt Landadel

Sinnfällig sei zudem, in welchem Masse der gehobene Tourismus in die Rolle des weitgehend aus der Gegend verschwundenen Landadels geschlüpft sei. Die andere Seite dieser scheinbar zu Natur gewordenen Ästhetik sind die Vorstädte und die Flusstäler mit ihren Industriegebieten und, mehr noch, weil weiter ausgreifend, die «campagna urbanizzata». Sie sind nicht, wie manche Reisenden meinen, die Schande der Toskana oder gar ein Verrat an der schönen Landschaft, sondern die Bedingung jener gegenständlich gewordenen Fiktion des historischen Stadtkerns.

Über Jahrzehnte hinweg hatte die Banca Monte dei Paschi, zuletzt über eine Stiftung, nicht nur das Krankenhaus oder die Universität Siena gefördert, sondern auch etliche Museen und Kulturveranstaltungen, darunter den Palio. Bis zu 200 Millionen Euro gab die Stiftung in manchen Jahren für solche Aufgaben aus, was Siena einen für italienische Verhältnisse ungeheuren öffentlichen Reichtum bescherte.