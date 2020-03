Heimliche Corona-Fälle sind ein grosses Problem Viele mit dem Virus Infizierte bleiben unerkannt und sind massgeblich für die explosionsartige Verbreitung der Infektion verantwortlich. Das zeigt eine Studie in «Science». Joachim Laukenmann

Umfassende Tests auf das Coronavirus, wie hier in Ludwigsburg (D), wären essenziell zur Eindämmung der Epidemie. Foto: Thomas Kienzle (Getty)

In der Schweiz haben sich gemäss Bundesamt für Gesundheit bislang rund 3000 Personen mit dem Coronavirus infiziert. In Wahrheit dürften es weit mehr sein. Schon lange versucht die Fachwelt abzuschätzen, wie gross diese Dunkelziffer tatsächlich ist. Diese Zahl zu kennen, ist wichtig, etwa um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus zu bestimmen. So könnte eine grosse Zahl unentdeckter Fälle, die meist mit leichten Symptomen verknüpft sind, die überraschend schnelle Ausbreitung des Virus erklären.