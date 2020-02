In fünf Schritten zur Eskalation Was macht der Bundesrat, wenn sich die Lage weiter zuspitzt? Christoph Lenz

Um Sachlichkeit und Abgeklärtheit bemüht: BAG-Chef Strupler an der Medienkonferenz in Bern. (25. Februar 2020) Foto: Keystone

Der Fall: keine Überraschung. Die Reaktion der Behörden: gemäss den Krisenplänen. Die Lage im Land: weiterhin normal.

Die beiden Männer, die am Dientsag in Bern für das ­Bundesamt für Gesundheit über die erste bestätigte Coronavirus-Infektion in der Schweiz informierten, bemühten sich sehr um Sachlichkeit. Abgeklärtheit. Ruhe.