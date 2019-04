Ich weiss genau, wie du dich fühlst

Erst kam der Laserstrahl, dann die Schockstarre. Dieses sogenannte Freezing ist eine typische Reaktion von Ratten auf einen Schmerz, wie ihn etwa ein Laser verursacht. Was das Team um Studienleiter Christian Keysers vom niederländischen Institut für Neurowissenschaften in Amsterdam jedoch aufhorchen liess: Die Ratten verfielen auch dann in Schockstarre, wenn sie selbst gar keinem Laserstrahl ausgesetzt waren, sondern lediglich beobachteten, wie Artgenossen auf Schmerz reagierten.