Jetzt kommt die Malaria-Impfung

Trotz der hohen Malaria-Gefahr in den betroffenen Gebieten Afrikas schlief der WHO zufolge 2017 nur etwa die Hälfte der Bevölkerung unter einem mit Insektiziden behandelten Moskitonetz. Zudem haben immer noch zu wenig Schwangere Zugang zu Prophylaxe-Medikamenten. Deshalb liegt die Hoffnung auf dem neuen Impfstoff, dem ein riesiges Potenzial zugeschrieben wird.

Die Kampagne in Malawi, Ghana und Kenia soll nur der Anfang sein. Das globale Malaria-Programm der WHO umfasst Länder von Indien bis Brasilien. Auch in Moçambique ist eine Initiative gestartet worden, nachdem am 21. April der Zyklon Kenneth schwere Überschwemmungen verursachte. Schon Mitte März wurde nach dem Wirbelsturm Idai ein Anstieg von Malaria-Fällen gemeldet.

Federführende Rolle der Schweiz

Niemand sollte an einer Krankheit sterben, die mit den verfügbaren Behandlungen heilbar ist: So lautet das Prinzip der WHO. Um ihr Ziel der Ausrottung von Malaria zu erreichen, kann sie auch auf hiesiges Know-how zurückgreifen: Die Schweiz hat eine lange und erfolgreiche Geschichte in der Erforschung der Malaria.

Seit mehr als siebzig Jahren erforschen das Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss TPH), Universitäten und Pharmafirmen die Tropenkrankheit. Seit zwanzig Jahren treibt die internationale «Medicines for Malaria Venture» mit Schweizer Beteiligung die Entwicklung von Medikamenten voran. Dank der Partnerschaft seien elf neue Malariamedikamente entstanden, schrieb die Swiss Malaria Group letzten Donnerstag zum Welt-Malaria-Tag.

Die Anstrengungen müssten jetzt aber nochmals verstärkt werden, angesichts der erneuten Zunahme der Infektionen. Sonst sei das globale Ziel «gefährdet», Malaria bis 2030 ganz zu eliminieren.

*mit Material der SDA