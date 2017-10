Was der Urin alles verrät

Urin – der gelbe Strahl, der uns tagtäglich mehrmals beschäftigt, von Kindsbeinen an, wenn wir uns das erste Mal aufs Häfi setzen, bis ins hohe Alter, wenn die Blase wieder etwas schwächer wird. Obwohl uns diese Flüssigkeit regelrecht verfolgt, regelmässig auf sich aufmerksam macht und uns nicht in Ruhe lässt, wissen die meisten wenig darüber.

Woher kommt beispielsweise die gelbe Farbe unseres Urins, der in den Nieren entsteht? Eine Reihe von Farbstoffen – sogenannte Urochrome, die bis heute noch nicht vollständig erforscht sind, beeinflussen die Färbung des Harns. Aber auch bestimmte Nahrungsmittel und Medikamente können die Farbe verändern.

Neben ihrer interessanten Farbe besitzt die für unseren Körper wertvolle Flüssigkeit Eigenschaften, welche in der Medizin sehr wichtig sind: Drogen, Alkohol, Bakterien, Krankheiten, Schädigungen der Organe – das sind alles Dinge, die im Urin nachweisbar sind. Die Verfahren dazu, die verschiedenen Substanzen im Urin nachzuweisen, sind vielfältig und zum Teil nicht ganz unkompliziert.

Das Labor

Im labormedizinischen Zentrum Dr. Risch im Liebefeld herrscht ein hoher Geräuschpegel. Überall bewegen sich Maschinen, drehen Röhrchen hin und her, werden von einem Behälter in den anderen verschoben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den weissen Kitteln packen aus, sortieren, räumen um, analysieren die Proben, die ihnen die Kunden zugeschickt haben am Mikroskop und an anderen Geräten. «Wir versorgen in der ganzen Schweiz rund 5500 Spitalbetten», sagt der Geschäftsführer Lorenz Risch. Kliniken und Ärzte senden dem Labor Proben zu, die dort genauer untersucht werden.

An einem Tisch sitzt eine Mitarbeiterin und beäugt eine kleine runde Platte, die ein paar Muster und Farben aufzeigt. «Hier sehen wir, ob Keime wachsen, die auf eine Harnwegsinfektion, also eine Blasenentzündung, hindeuten», erklärt der Chef. Dieser Erreger komme am häufigsten in den Urinproben vor.

Ein bisschen weiter steht ein Monstrum von einer Maschine, blau und weiss. Auf rund ein Dutzend Substanzen könne man den Urin hier testen lassen, sagt Risch. «Das kann bei Komapatienten sehr hilfreich sein, wenn nicht bekannt ist, weshalb die Person nicht mehr bei Bewusstsein ist.» Wenn eine Substanz im Urin in einer auffälligen Dosierung vorkommt, könne das Hinweise geben.

Weshalb jedoch werden für solche und andere medizinische Fragen Proben aus dem Urin und nicht aus dem Blut genommen? «Die Substanzen sind im Urin länger nachweisbar, und ausserdem ist die Gewinnung der Proben einfacher als beim Blut», erklärt Risch.

Die Dienstleistung

«Was fast niemand weiss, ist, dass ein medizinisches Labor in 70 Prozent der medizinischen Fälle wichtige Hinweise auf das weitere Vorgehen gibt», sagt Lorenz Risch. Die Labors seien Dienstleister für Ärzte, Spitäler und Patienten. «Wir haben unseren Job dann gut gemacht, wenn all unsere Kunden mit den Informationen, die wir ihnen gegeben haben, weiterarbeiten können.» Dabei geht es darum, welche Therapie angewendet wird, wenn eine bestimmte Diagnose nach der Urinprobe gestellt wird, oder welche Medikamente zur Bekämpfung die besten sind.

Die Bedeutung

Lorenz Risch führt das labormedizinische Zentrum in der zweiten Generation, gemeinsam mit seinem Bruder. «Mein Vater hat 1970 mit einer Laborantin angefangen, nun haben wir schweizweit 460 Mitarbeiter», erzählt der 48-jährige Ostschweizer. Allein 190 davon arbeiten im Liebefeld, 50 Kuriere schauen jeden Tag, dass die Proben von A nach B kommen.

Der Geschäftsführer ist sich sicher: Die Bedürfnisse nach genaueren Analysen von Substanzen werden immer wichtiger. «Vor allem in der Krebsmedizin werden leistungsfähige Laboratorien an Bedeutung gewinnen.» Dabei gehe es wie heute schon darum, sinnvolle Dinge zu tun, die den Patienten helfen können. (Berner Zeitung)