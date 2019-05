Depression: Die Stromtherapie kehrt zurück

Es ist 8.56 Uhr, als der Anästhesiepfleger der 71 Jahre alten Frau Propofol und Succinylcholin in ihre Venen spritzt, ein Narkosemittel und ein Muskelrelaxans. Zwei Minuten später wird ihr Körper erschlaffen. «60», sagt der Anästhesiepfleger in der Mainzer Psychiatrie nach einer Minute, und zählt runter: «40», «15». Es ist kurz vor 9 Uhr, als er «wir dürfen» sagt, der Assistenzarzt eine Hand-Elek­trode an den Hinterkopf der Frau hält und auf «Treat» drückt. 602,8 Millicoulomb schiessen ihr ins Gehirn, Milliarden Neuronen richten ihren Takt auf den Wechselstrom aus, feuern gleichzeitig. Die 71-Jährige bekommt einen Krampfanfall.