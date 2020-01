Der Mensch kühlt ab

100 Jahre lang gültig

Die Norm von 37 Grad etablierte sich von 1851 an, als der deutsche Arzt Carl Reinhold August Wunderlich in Leipzig Millionen von Messungen auswertete, die an 25'000 Probanden gemacht wurden. Die Spanne der normalen Körpertemperatur lag damals zwischen 36,2 und 37,5 Grad. «37 Grad wurden zum Standard, der Wert wurde in Lehrbüchern übernommen und war schlicht das, woran die Leute glaubten», sagt Julie Parsonnet.

Mehr als 100 Jahre lange wurde der Wert nicht angetastet. Erst 1992 kamen US-Ärzte bei Messungen auf eine Durchschnittstemperatur von 36,8 Grad und forderten, die 37-Grad-Norm ­abzuschaffen; in Grossbritannien erbrachte eine Untersuchung gar im Mittel kühle 36,6 Grad.

Ein Normwert von 36,5 Grad könnte bedeutsam sein: Dann würden künftig schon 37 Grad «erhöhte» Temperatur bedeuten, nicht erst 37,5 Grad. In der hausärztlichen Behandlung ist aber letztlich das klinische Erscheinungsbild des Patienten von Bedeutung, sodass man die Therapie nicht allein von 0,2 Grad mehr oder weniger abhängig macht. Gerade bei älteren Patienten laufen schwerere Infekte oft ohne hohes Fieber ab.

Aus historischer Sicht wäre die Abkehr von 37 Grad eine ­interessante Wendung. Bleibt dieser Wert der Medizin erhalten, auch wenn er sich als falsch erweisen sollte? «Traditionell wurde Fieber ja gerade nicht über die Körpertemperatur definiert, sondern das Narrativ des Patienten war ausschlaggebend für die Diagnose, also sein subjektives Befinden», sagt Thomas Schlich, Medizinhistoriker von der McGill University im kanadischen Montreal. «Bei Fieber wurde der Puls beurteilt, ein beschleunigter Puls gehörte zur Diagnose.»