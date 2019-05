«Die Depression begleitet mich wie ein Monster»

Frau de Marné, wann haben Sie gemerkt, dass Sie «nicht normal» sind?

Ich hatte schon von klein an das Gefühl, nicht wirklich dazuzugehören. Als ob eine Glaswand zwischen mir und den anderen wäre. In der Pubertät hat mich dann ein sexueller Übergriff auf einer Party völlig aus der Bahn geworfen. Meine Anspannung ist von da an ständig gewachsen. Irgendwann sah ich bei einer Mitschülerin die Narben am Unterarm und dachte: Das mach ich jetzt auch mal.

Selbstverletzung als Lösung?

Klingt verrückt, aber so ist es: Die Spannungszustände werden irgendwann so gross, wie ein Luftballon kurz vor dem Platzen, dass das Ritzen wie eine Erlösung wirkt. Man fühlt in diesem Moment auch den Schmerz kaum. Hauptsache, man hat eine kurze Pause.

«Die wissen viel mehr, als Erwachsene denken»: Autorin Dominique de Marné klärt Schüler über psychische Krankheiten auf. Foto: Arvid Uhlig

Und dann kam bald der Alkohol dazu...

Ich hatte Angst vor anderen Menschen und dachte ständig: Alle reden oder lästern über mich, sobald ich mich umdrehe. Und dann das ganze Gefühls- und Gedankenchaos. Der Alkohol sorgte dafür, dass ich überhaupt noch unter Leute gehen konnte. Das fing mit Bier, Wein und Erdbeersekt an, in den schlimmsten Phasen habe ich eine Flasche Wodka am Tag getrunken. Das Geld dafür habe ich, sobald es ging, mit Schülerjobs verdient, an Tankstellen und in der Gastronomie. Und ich kannte bald alle Verkäufer im Umkreis, die es mit der Alterskontrolle nicht so genau nahmen.

Sie sind trotzdem zur Schule gegangen, haben in einer Band gespielt – und ihre Familie hat von all dem nichts mitbekommen?

Man wird perfekt im Verheimlichen. Das sagen fast alle Betroffenen. Mein Vater war an Krebs erkrankt. Mein grösstes Ziel war es, meiner Mutter nicht noch mehr Sorgen aufzubürden. Deshalb tat ich auch so, als hätte ich die Vergewaltigung locker weggesteckt. Äusserlich war ich die perfekte Tochter, innerlich war nur noch Chaos in meinem Kopf. Ich lief dann auch im Hochsommer langärmelig herum, damit man die Narben nicht sah, ich trank abends allein in meinem Zimmer und räumte die Flaschen weg, wenn alle anderen aus dem Haus waren. Ich war überzeugt davon, dass nur ich das Problem war und es deshalb auch ganz allein schaffen muss.

Sie haben ein gutes Abitur in München gemacht, gingen dann zu einer Work-and-Travel-Tour nach Neuseeland und begannen ein Psychologiestudium. Kaum zu glauben, dass das alles funktioniert mit einer so schweren Krankheit.

Mit Anfang 20 gab es bessere Phasen, in denen ich weniger getrunken und mich kaum noch selbst verletzt habe. Dazwischen aber erlebte ich wieder richtige Abstürze. Mit 27 war ich dann an einem Punkt angekommen, an dem ich mir sagte: Wenn ich nicht bald etwas ändere, wird es mit mir enden. Zehn Jahre hat es bis dahin gedauert! Später habe ich gesehen: Viele Betroffene sind sehr leistungsfähig und besonders gut im Funktionieren. Sie sitzen im Anzug im Büro oder an der Supermarktkasse, und niemand merkt, wie es ihnen wirklich geht.

«Ich schrieb meiner Mutter eine E-Mail: Ich bin in der Psychiatrie, bitte keinen Kontakt.»

Weil es immer noch ein Stigma ist, über psychische Krankheiten zu reden?

Ja, leider. Wir leben in einer Gesellschaft, die auf allen Ebenen nach Perfektion strebt. In der das Aussen wichtiger ist als das Innen. Wir schützen unser Smartphone mit einer Diamant-Folie, bringen unser Auto regelmässig in die Werkstatt, entkalken unseren Wasserkocher. Auch zur Krebsvorsorge gehen die meisten. Nur wenn es um die Seele geht, denken wir, das müssen wir alleine hinkriegen. Dabei leiden allein in Deutschland mehr als vier Millionen Menschen an Depressionen, 10'000 nehmen sich jedes Jahr das Leben.

Als Sie dann doch mit einem Freund über Ihr Problem gesprochen haben, hat er Ihnen eine Therapeutin empfohlen, die stellte die Diagnose Borderline.

Das war eine Riesenerleichterung. Endlich begriff ich: Nicht ich bin das Problem, sondern es geht anderen auch so, die Krankheit hat einen Namen, es gibt Bücher, es gibt Therapien, man kann etwas tun.

Warum kamen Sie nicht früher auf die Idee, sich Hilfe zu holen? Als Psychologiestudentin hatten Sie doch Zugang zu Literatur.

Heute frage ich mich das auch. Heute weiss ich aber auch so viel mehr als früher. Zum Beispiel, dass ich nicht ständig von allen Menschen beobachtet werde, dass kein Scheinwerfer auf mich gerichtet ist. Die Leute sind ja mit sich selbst beschäftigt. Aber damals dachte ich immer nur: Ich muss funktionieren. Und niemand hat mit mir geredet.

«Wenn man sich öffnet, dann öffnen sich auch die anderen.»

Sie sind dann bald in eine Klinik gegangen, nach Hamburg. Und haben erst dann Ihre Familie informiert.

Ich schrieb meiner Mutter und meinen Brüdern eine E-Mail: Ich bin in der Psychiatrie, bitte keinen Kontakt. Das war natürlich ein Schock für sie, und mein damaliger Freund hat da viel abgefangen. Aber ich brauchte diese Distanz, auch räumlich.