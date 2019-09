«Es gibt auch Menschen, die nachts ihren Partner angreifen»

Wann ist ein Mensch ein Fall für die Schlafklinik?

Viele Patienten leiden an Apnoe, also an schlafbezogener Atemstörung. Andere haben Schlafstörungen wie Narkolepsie, Parasomnie oder schwere Insomnie. Es gibt auch extreme Fälle wie Menschen, die aufwachen, nachts ihren Partner angreifen und am nächsten Tag nichts mehr davon wissen. Somnambulismus, also Schlafwandeln, ist zum Beispiel verbreiteter unter Kindern, kommt aber auch bei Erwachsenen vor. Das passiert im Tiefschlaf, es ist eine spezifische Tiefschlafstörung.