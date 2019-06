Es lohnt sich, genau hinzuschauen

Solche Informationen sind Wasser auf die Mühlen der Impfskeptiker, die ihre Aussagen gern mit wissenschaftlichen Studien belegen. Doch auch da lohnt es sich, genau hinzuschauen. Denn oft werden dabei neuere Erkenntnisse ausgeklammert oder nur einzelne Studien herausgepickt, die ins Weltbild passen.

Um die These zu stützen, dass etwa die Tetanusimpfung gänzlich unnötig sei, wird in impfkritischen Kreisen zum Beispiel auf eine Studie aus dem Jahr 1985 verwiesen. Damals fanden Ärzte bei Menschen, die nie gegen Tetanus (Wundstarrkrampf) geimpft worden waren, Antikörper im Blut. Nach medizinischem Verständnis bedeutet das, dass diese Personen vor der Erkrankung geschützt sind. Ein hochinteressanter, völlig neuer Befund – wäre er denn wahr. Denn so einfach, wie es an impfkritischen Vorträgen dargestellt wird, ist es eben nicht. Es bedarf einiger Recherchen, um die Zusammenhänge zu verstehen, die selbst für Fachleute komplex sind. Genau das aber unterlassen die Impfkritiker. Ein Laie hat keine Chance, sich in diesen Desinformationen zurechtzufinden.

«Den Impfbefürwortern auf der anderen Seite ist von weiterer ‹Impfpropaganda› abzuraten.»

Umso wichtiger wäre es deshalb, dass die impfskeptisch eingestellten Ärzte, Hebammen und Naturheilpraktiker über die Bücher gehen, sich schlaumachen, was wirklich bewiesen ist und was nicht. Und sie sollten die Kollegen in ihren Reihen zurückpfeifen, die sich völlig verrannt haben und sich mit unhaltbaren Aussagen disqualifizieren.

Den Impfbefürwortern auf der anderen Seite ist von weiterer «Impfpropaganda» abzuraten. ­Besser wäre, offen zu kommunizieren – auch darüber, was noch nicht ­erforscht ist und wo mögliche Schwierigkeiten drohen. Ihre Glaubwürdigkeit wird dadurch nicht untergraben, sondern gestärkt.

Das wäre wichtig, auch im Hinblick auf die Zukunft. Denn gegenwärtig sind über 120 Impfstoffe in der Forschungspipeline, darunter auch solche gegen Krankheiten wie Bluthochdruck, gegen die bisher noch gar nicht geimpft wird.

Grafik vergrössern



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App