Mit dem Alter nimmt die Empathie zu

Seit der Geburt der Kinder lösen gewisse Bilder plötzlich viel intensivere Gefühle aus: Elendsbilder in den Fernsehnachrichten, gequälte Kinder in den sonn­täglichen «Tatort»-Folgen oder Schilderungen eines Unglücks lassen einem eher die Tränen in die Augen steigen. Plötzlich ­machen sich da Gefühle bei der Beobachtung fremden Leids ­bemerkbar, die sich zuvor nur schwach äusserten. Gut möglich, dass der emotionale Ausnahmezustand der jungen Elternschaft die neue Verletzlichkeit ausgelöst hat; oder vielleicht handelt es sich einfach um eine normale Begleiterscheinung des Alters?