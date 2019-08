Nach dem Dampfen in den Notfall

«Bedeutender ist aber, dass Verdampfer und Liquids nicht reguliert sind», so der Mediziner. Es sei deshalb leider zu erwarten, dass gewisse Produzenten nicht sauber arbeiten und so das Leben von Konsumenten gefährden würden. Und schliesslich würden gewisse Benutzer mit den Geräten und Liquids herumexperimentieren, was gefährlich werden könne.

Die Qualität stimmt nicht

Dazu zählt Auer auch die Fälle in den USA, bei denen Patienten zuvor THC-haltiges Liquid inhalierten, das sie am Schwarzmarkt gekauft hatten. «Diese THC-haltigen Mittel sind bekannt, gefährlich zu sein, da in einem ­unregulierten Cannabismarkt die Herstellung manchmal sehr unrein erfolgt», betont Auer. «Die Regulierung von Cannabis gehört deshalb wahrscheinlich auch in die Debatte.»

Auer kritisiert das «Wildwest»-Umfeld bei Herstellung, Verkauf und Werbung von E-Zigaretten. Künftig sollten nur noch Liquids benutzt werden können, deren Qualität in einem regulierten Markt unabhängig gesichert sei. Zusätzlich müssten Benutzer wissen, dass sie nicht mit den Geräten experimentieren und keine Substanzen verwenden sollten, die zum Dampfen eigentlich nicht geeignet seien.

Auch Kinder sind umworben

Die ungeklärten Fälle in den USA könnten in der Schweiz die Diskussionen um das Tabak­produktegesetz im Parlament beeinflussen. Mediziner und Gesundheitsligen sind sich einig, dass die aktuelle Fassung viel zu wenig weit geht, nicht nur was herkömmliche, sondern eben auch was E-Zigaretten betrifft.

«Der Konsum ist bei Kindern auf dem Vormarsch», warnt Alexander Möller vom Kinderspital. Deshalb sei es extrem wichtig, dass ein gutes Tabakproduktegesetz komme, das die Werbung stark einschränke. «E-Zigaretten werden sehr gezielt und direkt bei Jugendlichen beworben», so Möller. Es stimme nicht, wenn die Industrie behaupte, dass sie dies nicht tue. «Man muss nur in einen x-beliebigen Kiosk gehen. Dort wird bei den Süssigkeiten ohne jegliche Kontrolle für E-Zigaretten geworben.»