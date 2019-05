Wie sich das Gehör trainieren lässt

Aktuelle Studien stützen die Einstellung der Hörgeräte nach Koj wie auch deren interaktives Training. So fanden Samira Anderson und ihr Team von der Universität Maryland (USA) in den letzten Jahren Erstaunliches zu den altersbedingten Hörverlusten heraus: Dass ältere Menschen länger brauchen, um etwas zu verstehen, liegt daran, dass sie die Sprache in mehreren Hirnregionen zunächst abgleichen, um so vermutlich ihre nachlassende Aufnahmefähigkeit zu kompensieren. Zudem konnten die US-Forscher nachweisen: Das Mittelhirn, das eingebettet zwischen Thalamus und Hirnstamm liegt, erhält vom Ohr nicht nur das Hörsignal; es hat auch die Aufgabe, die sinnstiftenden Töne herauszufiltern – also beispielsweise die Sprache aus all den Geräuschen oder dem Lärm.

Lerntraining zu Hause

Hier setzt denn auch das interaktive Training von Koj an: Während vier Wochen werde ich zu Hause eine halbe Stunde pro Tag am Lerncomputer, der mit Stereolautsprechern ausgerüstet ist, durch ein Programm geschleust. Dieses wird zunehmend schwieriger. Hörbeispiele – Zahlen, Silben, Wörter oder Teile eines Hörbuchs – werden mehr und mehr mit Geräuschkulissen untermalt.

Aus einer Auswahl von Vorschlägen wähle ich auf dem Bildschirm eine Antwort (Multiple-Choice-Verfahren). Tippe ich falsch oder wähle «unlösbar», bekomme ich das Beispiel noch mal vorgespielt und erhalte eine zweite Chance. Herausfordernd sind jene Übungen, bei denen gleichzeitig links und rechts ein Wort aus dem Lautsprecher ertönt, das es zu verstehen und der richtigen Seite zuzuordnen gilt. Zunächst eine knifflige bis unlösbare Aufgabe. Tage später tippe ich dann richtig. Die Lernkurve erlebe ich somit unmittelbar.

Frühere Studien liessen bereits vermuten, dass Hörgeräte in Kombination mit einem Hörtraining Vorteile bringen. Insbesondere ist es das interaktive Training, das die Denkfähigkeit fordert. Wenn das Hirn wieder das gesamte Tonspektrum erhält, lernt es, mit Geräuschen und Lärm umzugehen und daraus auch die wichtigen Töne und die Sprache zu erkennen.

Auch sicherer auf dem Bike

Nicht nur das. Auch im Sport profitiere ich: Die schmalen Pfade mit Steinen und Wurzeln, sogenannte Singletrails, die ich zuvor auf meinem Mountainbike nicht mehr meisterte, durchfahre ich nun nahezu mühelos. Offenbar sind Höreindrücke ganz entscheidend für die Orientierung des Körpers im Raum.

Diese Verbesserung kann Psychiater Gregor Hasler nachvollziehen. An der Universität Freiburg erforscht er bei Patienten die Hirntätigkeit mittels bildgebender Verfahren. «Die verbesserte Orientierung im Raum hängt massgeblich davon ab, was das Ohr alles an Eindrücken in die verschiedenen Areale des Hirns übermitteln kann.» Dabei verhelfe das bessere Hören auch der Hirntätigkeit und dem Denken zu besseren Leistungen. Umgekehrt gehe eine eingeschränkte Hörfähigkeit im Alter oft mit Depressionen einher, paranoidem Denken und dem Abbau von Denkfähigkeit.

Alexandra Kupferberg, die in Haslers Forschungsgruppe mitwirkte, führt nun für Koj eine neue Studie durch. Sie will wissen, in welchem Masse genau das interaktive Training die Hörfähigkeit bei Menschen mit Hörgeräten verbessert.

Für mich ist aber schon jetzt klar: Mir hat es etwas gebracht. Erstaunlich vor allem, wie das Gehirn dank dem Hörtraining fortlaufend differenzierter zu hören lernt und auch die körperliche Sicherheit und das Auftreten besser werden.

Der Autor hat die Neueinstellung seiner Hörgeräte und das Koj-Hörtraining im Wert von 1549 Franken selbst bezahlt.