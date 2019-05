«Subventionen an Bauern sind zu wenig auf Biodiversität ausgerichtet»

Der erste globale Biodiversitätsbericht bestätigt, dass die Zahl der Tier- und Pflanzenarten und die Vielfalt der Landschaften dramatisch zurückgehen. Wie steht es in der Schweiz?Das gilt auch für die Schweiz. Die Bestände der insektenfressenden Vögel zum Beispiel haben auf Landwirtschaftsgebiet seit 1990 um 60 Prozent abgenommen. Das zeigt der Brutvogelatlas der Vogelwarte Sempach eindeutig. In den Flüssen haben wir inzwischen viele exotische Arten wie Krebse und Muscheln aus Asien und Nordamerika, welche die einheimischen Arten verdrängen. Die Schweiz hat den höchsten Anteil an gefährdeten Arten in Westeuropa.