US-Polizist filmt explodierenden Feuermeteor

Ein US-Polizist hat mit seiner Dienstkamera einen Meteoriten gefilmt. Er habe bei einer nächtliche Patrouillenfahrt am Wochenende einen Feuerball gesehen, der den Himmel grünlich erleuchtet habe, sagte Sergeant Michael Virga aus Hamilton Township in New Jersey NJ.com am Donnerstag.

Erst später habe er festgestellt, dass die Kamera auf dem Armaturenbrett das Schauspiel vom frühen Sonntagmorgen aufgezeichnet hatte.

Die US-Meteoriten-Gesellschaft bestätigte, dass es sich um einen Feuermeteor gehandelt habe, einen sehr grossen hellen Himmelskörper, der nach dem Eintritt in die Atmosphäre explodiert. (rub/AP)