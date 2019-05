Verräterischer Unterkiefer

Mehr Cousinsim Stammbaum

Unabhängig davon veranschaulicht die Studie, welche erstaunliche Vielfalt von Frühmenschen sich einst in Afrika, Europa und Asien tummelte. Dazu zählte etwa der Homo sapiens, damals noch ausschliesslich in Afrika, sowie der vor wenigen Jahren in Südafrika entdeckte Homo naledi. Zudem gehört auch der Homo neanderthalensis von Europa bis Zentralasien und der eng verwandte Denisova-Mensch in Zentral- und Ostasien dazu, deren Entwicklungslinien sich vermutlich vor etwa 450'000 Jahren voneinander trennten. Auf der zu Indonesien zählenden Insel Flores gab es noch den Homo floresiensis und auf der philippinischen Insel Luzon den erst jüngst entdeckten Homo luzonensis.

Aus heutiger Sicht ist diese Vielfalt menschlicher Cousins nur schwer vorstellbar, weil – abgesehen von Erbgut-Schnipseln und Fossilien – nichts mehr davon übrig ist. «Gerade in den letzten Jahren hat die Forschung eine Vielfalt von Homininen entdeckt, die atemberaubend ist», sagt Hublin. «Das ist eine neue Welt, die sich uns zeigt. Wir leben in einer für die Paläoanthropologie faszinierenden Zeit.»