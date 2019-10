«Willkommen auf der Schattenseite des Mondes», begrüsst Huk die ihm nachkommenden Taucher auf der anderen Seite des 40 Meter langen Siphons. Höchstens ein Dutzend Menschen haben diese verborgene Welt je betreten.

Die Geltenbachhöhle befindet sich, wie der überwiegende Teil aller Höhlen weltweit, im Kalkstein, in sogenannten Karstsystemen. Das Wasser sucht sich einen Weg durch Spalten in den Felsen, der dann in Jahrtausenden immer weiter zerklüftet wird. Je nach Zusammensetzung des Kalkgesteins löst es sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit, sodass die Hohlräume unregelmässig ausgebildet sind: mal als schmale Spalte, mal als grosse Höhle.

Mit der Schneeschmelze kehrte er stets zurück

Um zu verstehen, warum der Geltenbach exemplarisch steht für eine Veränderung der Alpen, gilt es der Frage nachzugehen, warum der Bach, wenn überhaupt, nur in den Sommermonaten zu sehen ist. Am wahrscheinlichsten ist, dass sich irgendwo im Karstsystem eine oder mehrere Engstellen befinden, sogenannte Flaschenhälse. Wenn viel Wasser von den Gipfeln dort hineinfliesst, sei es durch heftigen Regen oder Schneeschmelze, staut es sich in diesen Engstellen. Doch diese speichern das Wasser nicht lange, denn es sucht sich rasch andere Wege durch den Felsen. Der grösste davon im Karstsystem des Geltenbachs ist der Geltenbachfall.

Er funktioniert also wie eine Art Überdruckventil: In trockenen Perioden oder im Winter, wenn der Niederschlag als Schnee fällt und die Gletscher kaum Wasser abgeben, reicht die Wassermenge nicht für einen Überdruck – und der Wasserfall versiegt. Der Geltenbach hat deshalb in Kandersteg noch einen anderen Namen: «Lugibach», der Lügenbach, der sich nicht an Regeln hält. Mal fliesst er am Morgen, mal am Abend, mal mitten am Tag oder mal gar nicht.

Forscher Hansueli Kallen giesst Markierfarbe ins Wasser. Foto: National Geographic

In einer Sache schwindelte er bislang aber nie: Mit der Schneeschmelze im Frühjahr kehrte er stets zurück und machte sich erst im Winter wieder rar. Dass es nun anders ist, steht in direktem Zusammenhang mit dem Klimawandel: Die Schneeschmelze findet immer früher statt, die Gletscher verlieren an Volumen.