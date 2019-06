Die helvetische Würgeschlange

«Vor 34 bis 40 Millionen Jahren gab es in dieser Gegend einen Regenwald, und das Klima war sehr warm und feucht wie in den Tropen», sagt der Paläontologe Torsten Scheyer von der Universität Zürich. Heute erinnern nur noch Fossilfunde aus einem stillgelegten Steinbruch an die damalige Fauna und Flora. Einige der schönsten von ihnen lagern seit einigen Jahren ordentlich beschriftet in kleinen Kartonschachteln im Archiv des Paläontologischen Instituts oder sind in der Vitrine des Museums ausgestellt – wie etwa ein besonders prächtiger Rumpfwirbel von einer Würgeschlange.

Sieben Wirbelknochen

Doch erst jetzt hat sich Scheyer mit dem Reptilienexperten Georgios Georgalis, der bis vor kurzem an der Universität Freiburg arbeitete, diese fossilisierten Knochen der damaligen Schlangen nochmals mithilfe von modernen bildgebenden Verfahren angeschaut. Und siehe da: Es handelt sich um eine völlig eigenständige Art, die bisher noch nicht beschrieben wurde. Sie heisst mit wissenschaftlichem Namen Palaeopython helveticus.

In der Fachzeitschrift «Swiss Journal of Geosciences» berichten die beiden Forscher nun über die in der Schweiz entdeckte Würgeschlange aus dem Zeitalter des späten Eozäns, rund 25 Millionen Jahre nach dem Aussterben der Dinosaurier. Von dieser haben sie jetzt sieben gut erhaltene, rund zwei bis drei Zentimeter grosse Wirbel von unterschiedlichen Individuen erstmals mit Hightechverfahren ins Visier genommen.

Dank hochauflösender Computertomografie und 3-D-Rekonstruktion am Bildschirm konnten sie die fossilisierten Knochen im Detail untersuchen. Dabei stellten sie unter anderem fest, dass der Wirbelkörper der neuen Art vergleichsweise sehr hohe und gewölbte Neuralbögen aufweist, die in hohen Neuralfortsätzen enden. Andere Funde von ungefähr gleich alten Schlangenfossilien aus der Nähe von Quercy in Südfrankreich oder aus älteren Sedimenten der Weltnaturerbestätte «Grube Messel» bei Darmstadt in Deutschland unterscheiden sich deutlich von der helvetischen Art aus Dielsdorf.

Vorkommen im heutigen Dielsdorf

«Zu jener Zeit gehörte sie ähnlich wie die heute existierende Python, eine Anaconda oder eine Boa constrictor zu den Würgeschlangen», erklärt Scheyer.Diese beissen ihr Opfer, umschlingen es dann immer enger, bis es stirbt, und verschlingen es danach.