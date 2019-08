Wer sich im Büro von Ulrike Lohmann umsieht, ist mitten in ihrem Leben. Sie lacht. Mehrmals die Woche rudert sie – danach gibt es noch ein abkühlendes Bad im Zürichsee. Sie wohnt nahe am See. Wasser ist ihr Element. Ulrike Lohmann stammt aus Kiel an der Ostsee.

Ausdauersport ist ihre Passion. Stehvermögen braucht die Klimaforscherin. Was sie erforscht, braucht Geduld. Die Wolken haben auch nach jahrzehntelanger Forschung noch nicht alles preisgegeben. «Ja, das ist so», stellt sie nüchtern fest. So schön und einfach die Muster auch am Himmel erscheinen, es sind komplizierte physikalische und chemische Prozesse, die sie zu dem machen. «Die Wolkenfrau» wird sie manchmal in den Medien genannt. Dieses niedliche Attribut passt zu ihr. Ulrike Lohmann erklärt in einfachen Worten die Eigenschaften der Wolken, schweift sie zu sehr in die Details der Atmosphärenphysik ab, entschuldigt sie sich.

Wärmende Zirren

«Aufzeichnungen über Wolken gibt es schon lange, aber lange Zeit fehlten Messungen für detaillierte Auskünfte zu den Prozessen», sagt Ulrike Lohmann. So könne die Wissenschaft bis heute nur mit Unsicherheiten abschätzen, wie stark Wolken zur Erderwärmung beitragen.

Was wir in diesen bizarren Gebilden am Himmel von Auge nicht sehen, sind die Partikel, an deren Oberfläche Wasserdampf zu Wassertröpfchen oder Eiskristallen wird. Diese Aerosole wie Russ, Sulfate, organische Substanzen, die durch den Menschen und in der Natur produziert werden, wirken als Kondensationskeime.

Die Wissenschaft kann bis heute nur mit Unsicherheiten abschätzen, wie stark Wolken zur Erderwärmung beitragen.

Die Wissenschaft weiss: Tief stehende Wolken kühlen, weil ein Teil der Sonnenstrahlen in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Hochstehende Zirren hingegen wärmen. Diese schleierhaften, verzogenen Federwolken aus Eiskristallen wirken ähnlich wie Treib­haus­gase. Sie lassen mehr Sonnenstrahlen durch, absorbieren aber die Wärme der Erde. «Das ist in der Nacht gut zu beobachten, bei bedecktem Himmel ist es wärmer als bei klarem», sagt Lohmann. «Wir gehen davon aus, dass es in einem wärmeren Klima weniger tiefe Wolken gibt, dafür mehr hohe. Das hiesse, die Wolken hätten unter dem Strich einen wärmenden Effekt», sagt sie.