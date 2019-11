Die Zukunft sieht nicht rosig aus für das Plankton der Polarmeere

Plankton besteht beispielsweise aus Bakterien, Viren, sowie pflanzlichen und tierischen Einzellern. Diese Mikroorganismen, die mit den Meeresströmungen durch die Weltmeere treiben, stehen an der Basis aller Nahrungsketten im Meer. Algen und Blaualgen betreiben Fotosynthese und bilden damit Sauerstoff, ausserdem binden sie Kohlenstoff und «schlucken» damit einen Teil der menschgemachten CO2-Emissionen.

35'000 Wasserproben

Um die Vielfalt des Planktons zu erforschen, umsegelte die «Tara Oceans»-Expedition von 2009 und 2013 die Welt und sammelte an 210 Stellen über alle Weltmeere hinweg rund 35'000 Wasserproben aus verschiedenen Wassertiefen. Ein internationales Forschungsteam mit Schweizer Beteiligung berichtet nun von neuen Analysen der Daten aus dieser Expedition.

In zwei Studien im Fachblatt «Cell» beschreibt das Konsortium die globale Verteilung der Artenvielfalt, sowie der genetischen Vielfalt des Planktons. Beteiligt waren auch Forschende um Shinichi Sunagawa von der ETH Zürich und dem Schweizerischen Institut für Bioinformatik (SIB).

In der einen Studie zeigen die Wissenschaftler, dass die Artenvielfalt des Planktons über die Weltmeere hinweg ungleich verteilt ist. Obwohl die Ozeane ein einziges zusammenhängendes Ökosystem bilden, nimmt die Artenvielfalt des Planktons zu den Polen hin ab.

Weniger anpassungsfähig

In der zweiten Studie untersuchten die Forschenden um Sunagawa insbesondere die Bakterien und Archaeen, die Teil des Planktons sind. Dabei stellten sie fest, dass diese Mikroben in wärmeren Gewässern über einen grösseren Genpool verfügen als jene in den Polarmeeren. Das mache sie flexibler, schrieb die ETH. Bei Bedarf könnten die Mikroben als Gemeinschaft verschiedene Gene ein- oder ausschalten und sich rasch an veränderte Bedingungen anpassen.