Europas grösster Urzeit-Fleischfresser lebte in Solothurn

In der Schweiz lebte vor rund 44 Millionen Jahren ein Raubtier, das grösser und schwerer war als alle bisher bekannten Fleischfresser dieser Zeit, wie das Naturhistorische Museum Basel am Freitag mitteilte. Der grösste europäische Fleischfresser der Urzeit stammt aus Egerkingen SO. Anfangs des 20. Jahrhunderts wurden die Fragmente ausgegraben und seither in den Sammlungen des Naturhistorischen Museums Basel aufbewahrt.