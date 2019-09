«Führen gigantisches Experiment auf unserem Planeten aus»

Rund 100 Forscher haben die Auswirkungen der menschengemachten Treibhausgase auf Ozeane, Eis und somit auch auf Mensch und Natur für den Weltklimarat IPCC analysiert und das Wissen zu einem Report zusammengefasst. Ab 20. September wollen sie mit Delegierten der IPCC-Mitgliedsstaaten über exakte Formulierungen des Reports debattieren und ihn fünf Tage später in Monaco präsentieren.

Jeder zweite Atemzug kommt vom Meer

Die Ozeane mögen vielen Landbewohnern fern erscheinen – sie sind aber lebenswichtig, und zwar nicht nur als Nahrungsquelle: «Etwa 50 Prozent des Sauerstoffs, den wir atmen, werden im Meer gebildet», sagt Meeresbiologe Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven – jeder zweite Atemzug eines Menschen stamme quasi daher.

Das menschengemachte Kohlendioxid (CO 2 ) erwärmt die Ozeane: Aus CO 2 entsteht im Wasser Kohlensäure, als Folge wird das Wasser saurer und das führt zu geringeren Sauerstoffkonzentrationen. «Wir sprechen hier von einem tödlichen Trio», sagt Pörtner. «Die Faktoren verstärken sich gegenseitig.» Erste Effekte dieser Versauerung beeinträchtigen bereits jetzt kleine Meerestiere, die grösseren, beispielsweise Lachsen, als Nahrung dienen. Geht es den kleinen schlecht, hungern die grossen und sterben im Extremfall.

Gummistiefel statt Skier

Im Sommer seien auf einigen Gletschern Grönlands Gummistiefel nötig, erklärt Glaziologin Angelika Humbert vom AWI. 2012 sei erstmals seit Beginn der Satellitenbeobachtung Anfang der 90er Jahre sogar die gesamte Oberfläche von Grönland aufgetaut – und die ist bis zu gut 3000 Meter hoch.

Das Wasser dringe in das Eisschild ein und bilde Wasserschichten (Aquifere), welche die Eisschmelze wiederum beschleunigen könnten. «Die Eisschilde (auf Grönland und der Antarktis) verlieren an Masse und der Verlust beschleunigt sich. Das ist das Beunruhigende an der Sache.»