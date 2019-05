Gestaut, kanalisiert, verbaut

Werden diese Verbindungen unterbrochen, wirkt sich das nachteilig auf den Kreislauf des Wassers und den der Lebewesen und Inhaltsstoffe aus. «Dies kann wiederum negative Rückwirkungen auf die natürliche Leistung von Fliessgewässern haben, etwa die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser oder Nahrungsmitteln für die Binnenfischerei», sagt Lehner. Die Forscher hoffen, dass mithilfe ihrer Daten besonders schützenswerte Flüsse erhalten und Infrastrukturmassnahmen optimiert werden können, sodass Mensch wie Umwelt davon profitieren.

Mäandrierende Flüsse sind eine Idealisierung

Gesunde Flüsse mit ausreichend frischem Wasser versorgen mit ihren grossen Fischvorräten zig Millionen Menschen mit Nahrung und tragen zudem mit fortwährend Richtung Mündung ­gespülten Sedimenten dazu bei, das Flussdelta auch bei steigendem Wasserstand über dem Meeresspiegel zu halten und so die Folgen extremer Fluten zu mildern. «Die frei fliessenden Flüsse der Welt werden jedoch immer weniger», sagt Geograf Lehner.

Manche Flüsse würden zwar nicht durch Verbauung an ihrem freien Fliessen gehindert, sondern durch intensive Wasserentnahmen, die zum Austrocknen führen. Dadurch werden natürliche Verbindungen zwischen den Wasserwegen ebenfalls unterbrochen. Laut dem Living-Planet-Index sind die Süss­wasserarten seit 1970 bereits um 83 Prozent zurückgegangen – so viel wie in keinem anderen Lebensraum.

Um Flüsse ist es nicht gut bestellt, doch idyllische Vorstellungen vom sich in weiten Bögen schlängelnden Strom entspringen nicht dem Vorbild der Natur. Das Bild von kurvigen Flussläufen, die sich in grossen Mäandern ihrer Mündung entgegenschlängeln, wie sie wohl auf jeder Naturzeichnung eines Kindes zu finden sind, ist selbst eine Idealisierung der Natur und hat wenig mit dem Urzustand der Flüsse zu tun, die einst Europa durchzogen.

Erst Mühlteiche führten zu grösseren Flüssen

2008 zeigten Forscher im Fachblatt «Science», dass bauschige Bögen im Flussverlauf zwar pittoresk aussehen, aber das Ergebnis von Begradigung und Zivilisation sind. Europa war demnach vor 1000 Jahren von einem Netzwerk an Wasserläufen durchzogen. Erst mit dem Bau Tausender Mühlen im Mittelalter und dem Stau des Wassers in Mühlteichen seien aus vielen feinen Verästelungen grössere Flüsse entstanden, die dann einen geschlängelten Verlauf nahmen.

Die Regulierung der Flüsse durch den Menschen ist also ­kein Phänomen der Moderne – in jüngster Zeit zeigen sich die verheerenden Auswirkungen dieser Eingriffe in die Natur allerdings immer deutlicher.