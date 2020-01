Material älter als die Erde – entdeckt an der ETH

Das «Tom Dooley» genannte Gerät ist rund 20 Jahre alt und war dem US-Forscher Philipp Heck deshalb bereits aus seiner Doktoratszeit an der ETH Zürich bekannt, die er von 2002 bis 2005 unter Professor Rainer Wieler absolvierte. Heck hat seine Erkenntnisse nun als Erstautor zusammen mit Wieler, dessen ETH-Kollegen Henner Busemann und Colin Maden sowie weiteren Forschern im Wissenschaftsmagazin PNAS («Proceedings of the National Academy of Sciences») veröffentlicht.

Das ETH-Messgerät «Tom Dooley». Bild: H. Busemann (ETH Zürich)

«Babyboom» vor 7 Milliarden Jahren

Die Analyse an der ETH zeigte demnach, dass der im Murchison-Meteorit gefundene Sternenstaub grösstenteils 4,6 bis 4,9 Milliarden Jahre alt ist. Einige Körner sind sogar bis zu 7 Milliarden Jahre alt. Berechnet werden konnte dies aufgrund von Edelgasen, die bei der Reise des Sternenstaubs im All durch kosmische Strahlung gebildet wurden. Je länger die Körner dieser Strahlung ausgesetzt sind, desto mehr Elemente häufen sich an.

Der Sternenstaub ist somit präsolar, also älter als unsere Sonne (ca. 4,6 Milliarden Jahre) – und auch als die Erde (ca. 4,5 Milliarden Jahre). Und er deutet auf einen Sternen-«Boom» in der Milchstrasse vor knapp 7 Milliarden Jahren hin. Dann sollen gemäss Philipp Heck überdurchschnittlich viele neue Sterne entstanden sein, die etwa 2 Milliarden Jahre später ihr Lebensende erreichten. Sterne mit einer solchen Lebensdauer haben gemäss den Wissenschaftlern rund doppelt so viel Masse wie unsere Sonne und produzieren bei ihrem Tod besonders viel Staub.

Präsolarer Sternenstaub findet sich nur in jedem 20. Meteoriten, der auf die Erde fällt. Bild: Nasa, JPL, STSci/Inset: Janaína N. Ávila

Heck folgert nach seiner Analyse an der ETH Zürich, dass neue Sterne nicht mit einer konstanten Rate entstehen, sondern dass es Schwankungen gibt. Die Körner aus dem Murchison-Meteoriten seien ein direkter Beweis für diesen «Babyboom» der Sterne vor 7 Milliarden Jahren.

«Ich finde das extrem spannend», sagt Philipp Heck, ein ausserordentlicher Kurator am Field Museum in Chicago, der die Forschung leitete. «Obwohl ich fast 20 Jahre lang an dem Murchison-Meteoriten und den präsolaren Körnern gearbeitet habe, bin ich immer noch fasziniert, dass wir die Geschichte unserer Galaxie mit einem Gestein studieren können.»