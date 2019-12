Nobelpreis, Waldbrände und Masern

Viel Aufregung um neues Alzheimer-Medikament

Das Jahr 2019 war für die Community der Alzheimerforschung so etwas wie eine Achterbahnfahrt. Im März gab das Pharmaunternehmen Biogen bekannt, dass zwei grosse Patientenstudien mit einem an der Universität Zürich entwickelten Wirkstoff gescheitert seien. Sieben Monate später dann die Wende. Biogen gab bekannt, dass der Wirkstoff Aducanumab bei einer Subgruppe von Patienten doch eine Wirkung zeige – er kann den geistigen Verfall bremsen, aber nicht stoppen –, und dass die Firma daher in den USA einen Zulassungsantrag stellen würde. Experten sind sich allerdings uneinig, ob die Daten von Biogen für eine Zulassung reichen. Dafür bestätigte sich 2019 eine andere Erkenntnis: Mit einem gesunden, aktiven Lebensstil kann man Alzheimer vorbeugen. (nw)

So viele Masernfällewie seit Jahren nicht mehr

2019 ist ein Masernjahr. Bis im Oktober vermeldete das Bundesamt für Gesundheit über 200 Fälle, das sind zum Teil deutlich mehr als in den letzten sieben Jahren. Zwei Menschen starben an der Infektion. Die Ausbrüche haben damit zu tun, dass in der Schweiz noch immer knapp zu wenig Menschen gegen Masern geimpft sind: effektiv sind es etwa 94 Prozent der Bevölkerung, nötig wären mindestens 95 Prozent. Weltweit sieht die ­Bilanz aber noch viel düsterer aus. Gemäss einer aktuellen Statistik der Weltgesundheitsorganisation WHO starben letztes Jahr rund 140 000 Menschen an einer Infektion mit dem Masernvirus – die meisten davon waren Kinder unter fünf Jahren. (nw)

Superteure Zelltherapien gegen Blutkrebs

Das Jahr 2019 setzte einen Meilenstein in der Krebstherapie: Erstmals wurden in hiesigen Spitälern Krebspatienten mit einer superteuren neuen Zelltherapie behandelt. Dabei werden bestimmte Immunzellen («T-Zellen») des Patienten ausserhalb des Körpers gentechnisch so aufgerüstet, dass sie, zurück im Körper des Patienten, den Tumor ­attackieren. Nachdem sich anfänglich einige Krankenkassen geweigert hatten, die Therapiekosten zu übernehmen, haben sich die grössten Kassen, der Spitalverband H+ sowie die Hersteller Novartis und Gilead mittlerweile auf eine Lösung geeinigt. Die sogenannte CAR-T-Therapie gibt es (vorerst) nur für zwei Formen von Blutkrebs. (nw)

Älteste Jagdszenen in Indonesien entdeckt

Bisher zählten die rund 37'000 Jahre alten Meisterwerke aus der französischen Chauvet-Höhle zu den ältesten bekannten menschlichen Darstellungen. Mitte Dezember berichteten australische und indonesische Anthropologen nun, sie hätten in einer Höhle auf der indonesischen Insel Sulawesi noch ältere Jagdszenen und die wohl früheste figurative Kunst entdeckt. Vor rund 44'000 Jahren haben die dortigen Bewohner unter anderem Pustelschweine und Zwergbüffel an die Höhlenwände gemalt. (nw)