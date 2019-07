Satellitenbilder zeigen «beispiellose» Waldbrände in der Arktis

Die Hitzewelle hinterlässt ausgetrocknete Wälder, die leicht Feuer fangen. Zwar sind Brände im Sommer auch in der Arktis normal, sie gehören zum natürlichen Zyklus des Ökosystems dazu. Aber dass sie auf so grossen Flächen auftreten, so früh im Jahr und so weit nördlich, macht Wissenschaftler fassungslos.

Allein in Alaska wurden in diesem Jahr schon Hunderte Feuer erfasst, mehr als 6400 Quadratkilometer Land sind bereits verbrannt. Grönland ist ebenfalls betroffen. Und auch in Sibirien ist die Lage extrem, insbesondere in der Republik Jakutien im Nordosten Russlands.

Stark betroffen: Die Republik Jakutien im Nordosten Russlands am 21. Juli 2019. Foto: Nasa Worldview, bearbeitet von Pierre Markuse/Flickr/cc.

Es handelt sich um die schlimmsten Wald- und Tundrabrände, die diese Region jemals erlebt hat – wobei die Arktis als Region nicht eindeutig definiert ist. Früher wurde oft nur das Gebiet nördlich des arktischen Polarkreises so bezeichnet. Heute wird die Region eher anhand klimatischer und vegetationsgeografischer Kriterien festgelegt und reicht je nach Ansatz weit in die nördlichen Landesteile der Kontinente Nordamerika (Alaska und Kanada), Europa (Skandinavien) und Asien (Russland) hinein.

Seit Anfang Juni brennt es an immer neuen Orten, teils deutlich innerhalb des Polarkreises. Viele Feuer sind zudem in Gebieten ausgebrochen, welche die AMAP-Arbeitsgruppe (Arctic Monitoring and Assessment Program) zur Arktis-Region zählt.

«Die arktischen Feuer im Juni waren beispiellos und auch im Juli waren sie viel stärker als im langjährigen Schnitt», sagt Mark Parrington vom europäischen Mittelfrist-Wettervorhersagezentrum ECMWF. Im Rahmen des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus verfolgt er mit Satelliten Vorgänge in der Atmosphäre, unter anderem die Emissionen von Wald- und Buschbränden.