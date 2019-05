Schnelles Wachstum, früher Tod

Einen Baum pflanzen ist auch heute noch ein symbolischer Akt für Klimaschutz – an Hauseinweihungen, politischen Veranstaltungen, selbst bei der Er­öffnung von Klimagipfeln. Die ­gigantische Menge an CO 2 -Emissionen, die an Klimakonferenzen produziert werden, wird vielfach durch Aufforstungen kompensiert. Der Deutsche Felix Finkbeiner ist mit seiner Kampagne «Plant for the Planet» in den Schlagzeilen. Milliarden neue Bäume sollen den Klimawandel bremsen.