So könnten Treibhausgase aus der Luft geholt werden

Es wäre eine Technologie mit negativen Emissionen

Im Januar 2019 hat das Grantham Institute am Imperial College London festgestellt, dass mit dem BECCS-Prozess die Hälfte (im Fall der Stromerzeugung) oder ein Viertel (wenn künstliche Kraftstoffe produziert werden) des ursprünglich von den Pflanzen aufgenommenen CO? der Atmosphäre entzogen bleibt – BECCS wäre somit eine Technologie mit effektiv negativen Emissionen (NET). Diese Quoten sind niedriger als in vereinfachenden Beschreibungen, die oft den Aufwand für Anbau und Transport der Biomasse sowie Pipelines für Kohlendioxid ignorieren. Bei der Kraftstoffproduktion kommt hinzu, dass Ethanol oder Biodiesel hinterher irgendwo im Verkehr verbrannt werden, wo sich das CO? kaum auffangen lässt.

Die Komponenten dieses Verfahrens sind technologisch ausgereift, erklärt der Thinktank Global CCS Institute (GCCSI) in Melbourne. Ein halbes Dutzend Anlagen betreiben BECCS bereits kommerziell; die grösste ist eine Fabrik in Decatur im US-Bundesstaat Illinois, die Mais zu Ethanol verarbeitet. Sie verpresst das aufgefangene CO? unter der Erde. Andere Anlagen pumpen es in alternde Ölfelder, um deren Ertrag zu steigern. Bei Letzterem ist die klimaschonende Wirkung zweifelhaft, weil das zusätzlich geförderte Öl später auch verbrannt wird. Dennoch subventioniert die US-Regierung das Verfahren mit 35 bis 50 Dollar pro entsorgter Tonne CO?.

Die Anlage in Decatur verpresst zurzeit knapp eine Million Tonnen CO? pro Jahr. In den Zukunftsszenarien für den IPCC wird der Bedarf für negative Emissionen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts aber auf 12 bis 16 Milliarden Tonnen pro Jahr geschätzt. Das liesse sich nach mehreren Schätzungen mit BECCS nur dann erfüllen, wenn 300 bis 800 Millionen Hektar Landfläche für Energiepflanzen reserviert würden. Das entspricht der einfachen bis doppelten Grösse Indiens oder – laut UN-Ernährungsorganisation FAO – einem Fünftel bis mehr als der Hälfte aller heutigen Anbauflächen weltweit.

Der Wasserbedarf der Landwirtschaft könnte sich laut GCCSI verdoppeln, Felder und Plantagen bräuchten 20-mal so viele Nährstoffe wie heute. Viele naturnahe Wälder würden durch wirtschaftlich genutzte Anbauflächen ersetzt. Nicht nur deswegen kritisieren Umweltschützer die Strategie: Sie beklagen, dass womöglich die Nahrungsproduktion unter Stress gerät und Wege zu einer radikalen Wende in der Wirtschaftsweise nicht mehr erkundet werden. Sie könnte die Notwendigkeit der CO?-Entnahme relativieren.