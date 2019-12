Verborgen unter dem Eis

Die Antarktis ist von einem gewaltigen Eisschild bedeckt, mehrere Kilometer dick und ausgedehnt über mehr als 12 Millionen Quadratkilometer. Seit einigen Jahrzehnten schmelzen die Gletscher mit zunehmender Geschwindigkeit. So gelangt vorher an Land gebundenes Wasser in den Ozean und lässt den Meeresspiegel ansteigen. Wie schnell die Eisschmelze vonstattengeht, hängt nicht nur vom Klimawandel ab, sondern ebenso vom Gelände tief unter dem Eis.