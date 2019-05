Wir nehmen das Artensterben nicht ernst genug

Eine von acht Millionen Arten ist vom Aussterben bedroht. Zu dieser Erkenntnis gelangt der erste globale Bericht des Weltbiodiversitätsrats. Video: SDA

Dennoch stehen aussterbende Arten und verarmte Lebensräume nicht zuoberst auf der Agenda von Politik und Gesellschaft. Das Problem wurde in den Hintergrund gedrängt – durch die seit Jahrzehnten hitzig geführte Klimadebatte. Der neue Bericht zeigt jedoch deutlich, wie eng klimatische Bedingungen und die Entwicklung der Natur zusammenhängen. Es ist im Grunde eine Partnerschaft. Die meisten Pflanzen und Tiere sind auf ein ausgeglichenes und stabiles Klima angewiesen. Dieser Zustand ist wiederum abhängig von intakten Wäldern, Wiesen und Mooren, die durch die Aufnahme von Kohlendioxid, also CO 2 , das Klima regulieren.

Die Umwelt ist nicht so einfach gestrickt, wie es die Politik manchmal haben möchte.Source

Je reicher die Lebensräume an Arten sind, desto besser können die Ökosysteme auf klimatische Schwankungen reagieren. Je monotoner die Natur, desto grösser ist das Risiko, dass sich Schädlinge ausbreiten, desto weniger Insekten hat es für die Bestäubung. Politische Entscheide für den Klimaschutz – vom Bund über die Kantone bis zu den Gemeinden – haben also auch Konsequenzen für die Biodiversität und umgekehrt. Das gilt auch für die Siedlungs- und Energiepolitik. Die Umwelt ist nicht so einfach gestrickt, wie es die Politik manchmal haben möchte.

Unverständlich ist, wie schleppend die Politik das Problem angeht. Es vergingen 13 Jahre seit dem ersten Vorstoss im Parlament, ehe der Bundesrat 2017 den Aktionsplan für Biodiversität verabschiedete. Die Regierung hat darin den Handlungsbedarf zwar erkannt, aber die Massnahmen sind bisher zu wenig verpflichtend und zu wenig ambitioniert. Die Entwicklung der Energieversorgung und das nachhaltige Verhalten der Privatwirtschaft bleiben zudem ausgeklammert.

Es überrascht deshalb nicht, dass besorgte Bürger mit Volksbegehren wie der Trinkwasserinitiative die Politik zum Handeln zwingen wollen.

Je länger wir mit Schutzmassnahmen zuwarten, desto teurer wird die Reparatur.

Was die 26 Massnahmen und 19 Pilotprojekte des Aktionsplans taugen, wird sich erst 2022 zeigen, wenn sie die Experten des Bundes auf ihre Wirkung überprüft haben. Doch schon heute ist klar: Es fehlt eine gesamtheitliche Strategie, die verbindliche Ziele definiert und ebenso verbindliche Korrekturen, sollte der Plan nicht oder zu wenig stark greifen.